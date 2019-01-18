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У Херсоні під час прес-конференції сталася стрілянина

Новини » Надзвичайні події    18.01.2019 - 15:39
У Херсоні під час прес-конференції сталася стрілянина
Фото: приміщення офісу газети "Новий день" (pik.ua)

Також в офісі розпили сльозогінний газ

У Херсоні невідомі обстріляли приміщення офісу газети "Новий день". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Херсона.

Місцеве видання Мост повідомляє, що стріляти по офісу почали під час прес-конференції. Також невідомі розпилили в офісі сльозогінний газ. Як зазначається, окрім невідомих чоловіків, газ розпилював і голова обласної організації Соціалістичної партії Кирило Стремоусов, якого затримали та направили до відділку поліції.

 

стрельба в Новом дне

Опубліковано Інформаційне агентство «ПІК» Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Журналістка "Нового дня" Олена Нечипуренко, яка була присутня на місці події, розповіла, що отримала опік очей внаслідок застосування невідомими газу.

У поліції підтвердили інформацію про стрілянину у офісі і повідомили, що на місці наразі події працює слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції.

Нагадаємо, у Києві 11 січня група невідомих намагалася блокувати роботу одного з підрозділів Національної поліції України. Невідомі особи перешкоджали доступу правоохоронців до робочих місць.

До цього повідомлялось, що у Києві двоє невідомих в масках забігли в приміщення адміністрації, зробили кілька пострілів, забрали гроші і зникли на автомобілі. В результаті події одна жінка отримала поранення ніг.

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Новини України Херсонпресс-службаСтрільба
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