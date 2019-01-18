У Херсоні під час прес-конференції сталася стрілянина

Також в офісі розпили сльозогінний газ
У Херсоні невідомі обстріляли приміщення офісу газети "Новий день". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Херсона.
Місцеве видання Мост повідомляє, що стріляти по офісу почали під час прес-конференції. Також невідомі розпилили в офісі сльозогінний газ. Як зазначається, окрім невідомих чоловіків, газ розпилював і голова обласної організації Соціалістичної партії Кирило Стремоусов, якого затримали та направили до відділку поліції.
стрельба в Новом днеОпубліковано Інформаційне агентство «ПІК» Пʼятниця, 18 січня 2019 р.
Журналістка "Нового дня" Олена Нечипуренко, яка була присутня на місці події, розповіла, що отримала опік очей внаслідок застосування невідомими газу.
У поліції підтвердили інформацію про стрілянину у офісі і повідомили, що на місці наразі події працює слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції.
Нагадаємо, у Києві 11 січня група невідомих намагалася блокувати роботу одного з підрозділів Національної поліції України. Невідомі особи перешкоджали доступу правоохоронців до робочих місць.
До цього повідомлялось, що у Києві двоє невідомих в масках забігли в приміщення адміністрації, зробили кілька пострілів, забрали гроші і зникли на автомобілі. В результаті події одна жінка отримала поранення ніг.