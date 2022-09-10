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В Херсоне уничтожен военкомат, где размещались российские солдаты, - СМИ

Иллюстративное фото: в Херсоне уничтожен военкомат с российскими солдатами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 10 сентября, в Херсоне, вероятно, было уничтожено здание территориального центра комплектования, где размещались российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "МОСТ", которое приводит информацию жителей города.

Отмечается, что здание территориального центра комплектования № 178 было уничтожено после сильных взрывов, которые прозвучали в городе.

При этом, по информации херсонцев, здание использовали для размещения российских солдат и недавно туда прибыло пополнение.

Отметим, официальные источники пока не подтверждали уничтожение военкомата с россиянами.

Напомним, сегодня около 16:30 жители Херсона услышали мощный взрыв.

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