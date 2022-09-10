В Херсоне уничтожен военкомат, где размещались российские солдаты, - СМИ

Отмечается, что здание территориального центра комплектования № 178 было уничтожено после сильных взрывов, которые прозвучали в городе.

При этом, по информации херсонцев, здание использовали для размещения российских солдат и недавно туда прибыло пополнение.

Отметим, официальные источники пока не подтверждали уничтожение военкомата с россиянами.