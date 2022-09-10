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У Херсоні знищено військкомат, де розміщувалися російські солдати, - ЗМІ

Ілюстративне фото: у Херсоні знищено військкомат з російськими солдатами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 10 вересня, в Херсоні, ймовірно, було знищено будівлю територіального центру комплектування, де розміщувалися російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "МОСТ", яке наводить інформацію мешканців міста.

Зазначається, що будівлю територіального центру комплектування № 178 було знищено після сильних вибухів, які пролунали в місті.

При цьому, за інформацією херсонців, будівлю використовували для розміщення російських солдатів і нещодавно туди прибуло поповнення.

Зазначимо, офіційні джерела поки не підтверджували знищення військкомату з росіянами.

Нагадаємо, сьогодні близько 16:30 жителі Херсона почули потужний вибух.

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