В оккупированном Херсоне прогремели взрывы
Фото: В оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы (Getty Images)
В субботу, 10 сентября, во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне был слышен мощный взрыв", - говорится в сообщении.
В настоящее время никакой официальной информации от властей по поводу взрывов не поступало. О жертвах и пострадавших также не известно.
Напомним, что в Минобороны рассказали о тактике "кадыровцев", переброшенных недавно под Херсон.
Также ВСУ нанесли удары по понтонной переправе в районе Дарьевки и наведенном мосту в районе Новой Каховки Херсонской области.
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