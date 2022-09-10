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В оккупированном Херсоне прогремели взрывы

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Херсон, Суббота 10 сентября 2022 16:41
В оккупированном Херсоне прогремели взрывы Фото: В оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 10 сентября, во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне был слышен мощный взрыв", - говорится в сообщении.

В настоящее время никакой официальной информации от властей по поводу взрывов не поступало. О жертвах и пострадавших также не известно.

Напомним, что в Минобороны рассказали о тактике "кадыровцев", переброшенных недавно под Херсон.

Также ВСУ нанесли удары по понтонной переправе в районе Дарьевки и наведенном мосту в районе Новой Каховки Херсонской области.

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