В оккупированном Херсоне прогремели взрывы

Фото: В оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы (Getty Images)

В субботу, 10 сентября, во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне был слышен мощный взрыв", - говорится в сообщении. В настоящее время никакой официальной информации от властей по поводу взрывов не поступало. О жертвах и пострадавших также не известно.