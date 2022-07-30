В Херсоне уничтожен еще один мост (видео)

В Херсоне кроме Антоновского моста, ВСУ нанесли удар по железнодорожному мосту неподалеку. Его также называют Антоновским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Юг ".

"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", - говорится в сообщении.

Напомним,

19 июля Антоновский был обстрелян.

После этого стало известно, что мост поврежден, но пригоден для эксплуатации. Позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту небезопасно, а оккупационная "власть" Херсона объявила о "временном ограничении движения" по путепроводу.

А в ночь на 27 июля ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Движение по путепроводу перекрыто.

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