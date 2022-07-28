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В Херсоне раздаются взрывы

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Украина, Четверг 28 июля 2022 21:21
В Херсоне раздаются взрывы Фото: в оккупированном Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Вечером 28 июля в оккупированном Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В оккупированном россиянами Херсоне слышны взрывы. Пока подробностей не сообщают.

Напомним, недавно украинские военные нанесли удар по Антоновском мосту в Херсонской области.

Представители российской партии "Единая Россия" сбежали после ударов по Антоновскому мосту.

После закрытия Антоновского моста из-за ударов украинских войск в Херсоне резко подорожали продукты.

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