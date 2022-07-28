В Херсоне раздаются взрывы
Фото: в оккупированном Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Вечером 28 июля в оккупированном Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
В оккупированном россиянами Херсоне слышны взрывы. Пока подробностей не сообщают.
Напомним, недавно украинские военные нанесли удар по Антоновском мосту в Херсонской области.
Представители российской партии "Единая Россия" сбежали после ударов по Антоновскому мосту.
После закрытия Антоновского моста из-за ударов украинских войск в Херсоне резко подорожали продукты.