У Херсоні лунають вибухи
Фото: в окупованому Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Ввечері 28 липня в окупованому Херсоні пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
В окупованому росіянами Херсоні чути вибухи. Наразі подробиць не повідомляють.
Нагадаємо, нещодавно українські військові завдали удару по Антонівському мосту у Херсонській області.
Представники російської партії "Єдина Росія" втекли після ударів по Антонівському мосту.
Після закриття Антонівського мосту через удари українських військ у Херсоні різко подорожчали продукти.