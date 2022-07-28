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У Херсоні лунають вибухи

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Україна, Четвер 28 липня 2022 21:21
У Херсоні лунають вибухи Фото: в окупованому Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Ввечері 28 липня в окупованому Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

В окупованому росіянами Херсоні чути вибухи. Наразі подробиць не повідомляють.

Нагадаємо, нещодавно українські військові завдали удару по Антонівському мосту у Херсонській області.

Представники російської партії "Єдина Росія" втекли після ударів по Антонівському мосту.

Після закриття Антонівського мосту через удари українських військ у Херсоні різко подорожчали продукти.

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