ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупацией, - Денисова

Новина українською →
Херсон , Среда 13 апреля 2022 21:33
В Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупацией, - Денисова Людмила Денисова (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток людей, которые несогласны с оккупацией. К тому же в городе похищают активистов с проукраинской позицией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

По данным областной прокуратуры, в заложниках российских оккупантов находятся 137 человек. Среди них - 4 журналистов.

"Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой Изоляции для пыток несогласных с оккупационным режимом", - заявила Денисова.

Также регион на грани гуманитарной катастрофы. Кроме того, 106 населенных пунктов без электроэнергии.

"Все меньше становится продуктов и лекарств, а российские захватчики забирают у населения последнее. Жизненно необходимых медицинских препаратов для людей, которые имеют онкологию или сахарный диабет, в области вообще нет", - говорится в сообщении.

Оккупанты захватили гуманитарный хаб в Херсоне, который был организован для помощи горожанам и медицинским учреждениям области. Захватчики забрали лекарства, детское питание и памперсы.

Отмечается, что оккупанты перекрыли большинство информационных каналов Украины и распространяют дезинформацию через СМИ и социальные сети.

Ранее мы сообщали, что оккупанты захватили гуманитарный склад в Херсоне.

Также мы писали, что оккупанты в Херсоне уничтожили мемориал "Слава Украине".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область Вторжение России в Украину
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России