У Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань незгодних з окупацією, - Денісова

У Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань людей, які незгодні з окупацією. До того ж в місті викрадають активістів з проукраїнською позицією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням з посиланням на уповноважену Верховної ради з прав людини Людмилу Денісову.

За даними обласної прокуратури, у заручниках російських окупантів перебувають 137 людей. Серед них - 4 журналістів.

"Місцеві жителі зазначають, що в Херсоні з'явився аналог донецької Ізоляції для катувань незгодних з окупаційним режимом", - заявила Денісова.

Також регіон на межі гуманітарної катастрофи. Окрім того, 106 населених пунктів без електроенергії.

"Усе менше стає продуктів і ліків, а російські загарбники забирають у населення останнє. Життєво необхідних медичних препаратів для людей, які мають онкологію або цукровий діабет, в області взагалі немає", - йдеться у повідомленні.

Окупанти захопили гуманітарний хаб у Херсоні, який був організований для допомоги містянам та медичним закладам області. Загарбники забрали ліки, дитяче харчування та памперси.

Зазначається, що окупанти перекрили більшість інформаційних каналів України та поширюють дезінформацію через ЗМІ та соціальні мережі.