Российские оккупанты в Херсоне уничтожили мемориал "Слава Украине" на улице Перекопской. А также поснимали борды с лозунгами о том, что Херсон - это Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутат Херсонского областного совета Сергея Хланя.

"Вчера в Херсоне оккупанты поиздевались над мемориалом "Слава Украине", что на Перекопской. Рашисты сорвали портреты наших героев Небесной сотни и погибших участников российско-украинской войны. Снесли флаг. По городу сняли борды, что "Херсон - это Украина". У россиян нет ни уважения к мертвым, ни каким-либо человеческим ценностям", - отметил он.