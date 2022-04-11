Оккупанты в Херсоне уничтожили мемориал "Слава Украине"
Российские оккупанты в Херсоне уничтожили мемориал "Слава Украине" на улице Перекопской. А также поснимали борды с лозунгами о том, что Херсон - это Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутат Херсонского областного совета Сергея Хланя.
"Вчера в Херсоне оккупанты поиздевались над мемориалом "Слава Украине", что на Перекопской. Рашисты сорвали портреты наших героев Небесной сотни и погибших участников российско-украинской войны. Снесли флаг. По городу сняли борды, что "Херсон - это Украина". У россиян нет ни уважения к мертвым, ни каким-либо человеческим ценностям", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты в Херсонской области пытаются вернуть утраченные позиции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.