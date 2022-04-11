ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты в Херсоне уничтожили мемориал "Слава Украине"

Новина українською →
Херсон, Понедельник 11 апреля 2022 13:16
Оккупанты в Херсоне уничтожили мемориал "Слава Украине" Фото: уничтоженный мемориал в Херсоне (most.ks.ua)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты в Херсоне уничтожили мемориал "Слава Украине" на улице Перекопской. А также поснимали борды с лозунгами о том, что Херсон - это Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутат Херсонского областного совета Сергея Хланя.

"Вчера в Херсоне оккупанты поиздевались над мемориалом "Слава Украине", что на Перекопской. Рашисты сорвали портреты наших героев Небесной сотни и погибших участников российско-украинской войны. Снесли флаг. По городу сняли борды, что "Херсон - это Украина". У россиян нет ни уважения к мертвым, ни каким-либо человеческим ценностям", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты в Херсонской области пытаются вернуть утраченные позиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Битва за Донбасс. Почему бои на востоке могут решить исход всей войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Донбасс. Почему бои на востоке могут решить исход всей войны