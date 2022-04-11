Оккупанты захватили гуманитарный склад в Херсоне

Российская Федерация прибегает к очередным фейкам, чтобы оправдать свои зверства во время войны. В этот же раз оккупанты для этого еще и захватили гуманитарный состав с лекарствами, продуктами и детским питанием.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу первого заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

" Оккупанты в Херсонской области разгоняют фейк, что на одном из коммунальных объектов Херсонского областного совета, более известном как "дом губернатора", их администрация обнаружила якобы тайный состав, который мы использовали для снабжения воинских подразделений с участием Красного креста", - пишет Соболевский.

Как отметил Соболевский, в здании был расположен гуманитарный штаб и логистический хаб, который использовался еще с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Через этот хаб передавались все необходимые лекарства и пищевые продукты нуждающимся херсонцам и поставлялись медицинские учреждения.