У Херсоні знову зник мобільний зв'язок

У вівторок, 24 травня, в Херсоні в черговий раз зник мобільний зв'язок. Зокрема, проблема спостерігається у користувачів "Київстар" і Vodafone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У Херсоні зник мобільний зв'язок Київстар і Vodafone", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці квітня у Херсонській області зник мобільний зв'язок і інтернет. При цьому повністю відновити зв'язок вдалося на початку травня.

При цьому аналогічна проблема в Херсоні та Миколаєві сталася на початку травня.