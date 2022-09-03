ВСУ наступают на трех направлениях в Херсонской области, - британская разведка

Вооруженные силы Украины с 29 августа 2022 года возобновили наступательные операции на юге Украины. Одним из элементов является наступление на широком фронте к западу от реки Днепр с упором на трех направления в пределах оккупированной Россией Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечаются в британской разведке, поскольку боевые действия также продолжаются на Донбассе и возле Харькова, ключевое решение для российского командования в ближайшие дни будет заключаться в том, куда направить любые силы оперативного резерва, которые они могут создать.

"Операция имеет ограниченные непосредственные цели, но силы Украины, вероятно, добились определенной тактической внезапности, используя плохую логистику, администрирование и руководство в российских вооруженных силах", - говорится в сводке.

Напомним, по данным британской разведки, Вооруженные силы Украины с начала недели ведут успешное наступление на южном фронте. Россия в соответствии со своей доктриной будет пытаться закрыть бреши мобильными резервными подразделениями.

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