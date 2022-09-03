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У Херсоні та Олешках вибухи, є приліт по готелю з росіянами

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Херсон, Олешки, Субота 03 вересня 2022 16:10
У Херсоні та Олешках вибухи, є приліт по готелю з росіянами Фото: в Олешках вибухи на російському складі боєприпасів (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

В окупованому Херсоні прогриміло кілька вибухів. У сусідніх Олешках вже деякий час детонує склад з боєкомплектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олешків Євгена Рищука.

"Детонує БК в районі промзони вже хвилин 30", - зазначив він.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що сили опору підтвердили знищення військової техніки росіян.

Крім того, херсонські ЗМІ повідомляють про приліт по комплексу "Загублений світ", в якому проживали російські силовики і місцеві колаборанти. Крім того, кілька вибухів було чутно в річковому порту.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що Збройні сили України ведуть контрнаступ на трьох напрямках в Херсонській області.

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Херсон Вибух
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