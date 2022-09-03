У Херсоні та Олешках вибухи, є приліт по готелю з росіянами
В окупованому Херсоні прогриміло кілька вибухів. У сусідніх Олешках вже деякий час детонує склад з боєкомплектом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олешків Євгена Рищука.
"Детонує БК в районі промзони вже хвилин 30", - зазначив він.
Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що сили опору підтвердили знищення військової техніки росіян.
Крім того, херсонські ЗМІ повідомляють про приліт по комплексу "Загублений світ", в якому проживали російські силовики і місцеві колаборанти. Крім того, кілька вибухів було чутно в річковому порту.
Приліт по комплексу Затєряний мір, що належить Володимиру Сальдо. У готелі мешкали російські силовики та місцеві колаборанти pic.twitter.com/z1tDcTqBfU- Міст ХЕРСОН (@most_ks_ua) September 3, 2022
Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що Збройні сили України ведуть контрнаступ на трьох напрямках в Херсонській області.
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