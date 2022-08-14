В Херсоне оккупанты заставляют медиков получать зарплату в рублях, - разведка

"Во временно оккупированном Херсоне представители оккупационной администрации выдвигают требования сотрудникам скорой помощи по составлению заявлений о согласии работать под эгидой "новой власти". Это также предполагает согласие получать заработную плату в российских рублях", - сказано в сообщении.

Как сообщает разведка, в случае отказа, медикам предоставляется временное разрешение на работу с предупреждением о возможном увольнении в любой момент.

Кроме этого, россияне пытаются возобновить обучение в Херсонской морской академии. Так, они объявили о начале набора курсантов на 2022-2023 учебный год. На зданиях академии вывешен флаг зеленого цвета с пометкой "Z".

Тем временем продолжаются мероприятия по сбору паспортных данных жителей. Оккупанты заставляют заполнять анкет всех работников коммунальных предприятий и пенсионеров, которые получают так называемую "гуманитарную помощь". Данные собираются также у тех, кто обращается к оккупационной власти с любыми вопросами - регистрация новорожденных, оказание медицинской помощи и тому подобное. Также всем, кто приобрел стартовые пакеты российских мобильных операторов, поступают смс-сообщения с предложением предоставить паспортные данные в обмен на 5 ГБ Интернета.

Также сообщается, что на территории Херсонского приемника-распределителя для детей УМВД сейчас проживают сотрудники ФСБ России (ориентировочно 50 человек). По данным разведки, в подвальных помещениях проводятся допросы похищенных украинцев с применением пыток.