В Херсоні окупанти змушують медиків отримувати зарплату в рублях, - розвідка

"В тимчасово окупованому Херсоні представники окупаційної адміністрації висувають вимоги співробітникам швидкої допомоги щодо написання заяв про згоду працювати під егідою "нової влади". Це також передбачає згоду отримувати заробітну платню в російських рублях", - сказано в повідомленні.

Як повідомляє розвідка, у разі відмови, медикам надається тимчасовий дозвіл на роботу з попередженням про можливе звільнення в будь-який момент.

Окрім цього, росіяни намагаються відновити навчання в Херсонській морській академії. Так, вони оголосили про початок набору курсантів на 2022-2023 навчальний рік. На будівлях академії вивішено прапор зеленого кольору з позначкою "Z".

Тим часом продовжуються заходи зі збору паспортних даних мешканців. Окупанти змушують заповнювати анкет всіх працівників комунальних підприємств та пенсіонерів, які отримують так звану "гуманітарну допомогу". Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями - реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо. Також всім, хто придбав стартові пакети російських мобільних операторів, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5 ГБ Інтернету.

Також повідомляється, що на території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС наразі проживають співробітники ФСБ Росії (орієнтовно 50 осіб). За даними розвідки, у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур.