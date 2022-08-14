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В Херсоні окупанти змушують медиків отримувати зарплату в рублях, - розвідка

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Херсон, Неділя 14 серпня 2022 18:00
В Херсоні окупанти змушують медиків отримувати зарплату в рублях, - розвідка Ілюстративне фото: в Херсоні окупанти змушують медиків отримувати зарплату в рублях (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупаційна влада в Херсоні вимагає від медиків підписувати документи про згоду на отримання зарплат в рублях. Інашке - можливе звільнення у будь-який момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

"В тимчасово окупованому Херсоні представники окупаційної адміністрації висувають вимоги співробітникам швидкої допомоги щодо написання заяв про згоду працювати під егідою "нової влади". Це також передбачає згоду отримувати заробітну платню в російських рублях", - сказано в повідомленні.

Як повідомляє розвідка, у разі відмови, медикам надається тимчасовий дозвіл на роботу з попередженням про можливе звільнення в будь-який момент.

Окрім цього, росіяни намагаються відновити навчання в Херсонській морській академії. Так, вони оголосили про початок набору курсантів на 2022-2023 навчальний рік. На будівлях академії вивішено прапор зеленого кольору з позначкою "Z".

Тим часом продовжуються заходи зі збору паспортних даних мешканців. Окупанти змушують заповнювати анкет всіх працівників комунальних підприємств та пенсіонерів, які отримують так звану "гуманітарну допомогу". Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями - реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо. Також всім, хто придбав стартові пакети російських мобільних операторів, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5 ГБ Інтернету.

Також повідомляється, що на території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС наразі проживають співробітники ФСБ Росії (орієнтовно 50 осіб). За даними розвідки, у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур.

Нагадаємо, окупанти в Херсонської області почали ходити з "перевірками" по квартирах місцевих жителів навіть уночі. Також зафіксовані випадки викрадення людей.

Окрім цього, правоохоронці виявили зрадника з Донецької області, який організував фільтрацію в Херсонській області.

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