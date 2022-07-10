В Херсоне оккупанты устанавливают новые блокпосты: что известно
Российские военные увеличили количество блокпостов в Херсоне. Рядом с городским советом расположили вооруженных автоматами "полицейских".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост".
Оккупанты разместили блокпосты на пересечении улиц Тираспольской и Молодежной, а также в районе школы №30 и "Школы гуманитарного труда".
В местных пабликах горожан предупреждают о том, что на блокпостах оккупанты проверяют у всех документы и телефоны, а у мужчин могут посмотреть татуировки.
В то же время на территории городского совета скопление вооруженных "полицейских". Их видели на улице Ярослава Мудрого. Также рядом со зданием стоял большой автобус, в который сажали детей и женщин. Вероятно, это связано с приездом в Херсон какого-то чиновника из Министерства образования России. Детей и женщин, возможно, отвезли во временно оккупированный Крым.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера украинские бойцы уничтожили два командных пункта армии оккупанта на Херсонском направлении.
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