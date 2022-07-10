ru ua
Нд, 10 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Херсоні окупанти розташовують нові блокпости: що відомо

Новость на русском →
Неділя 10 липня 2022 12:51
В Херсоні окупанти розташовують нові блокпости: що відомо Фото: в Херсоні окупанти розташовують нові блокпости (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові збільшили кількість блокпостів у Херсоні. Поруч з міською радою розташували озброєних автоматами "поліцейських".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Мост".

Окупанти розташували блокпости на перетині вулиць Тираспольської й Молодіжної, а також в районі школи №30 й "Школи гуманітарної праці".

В місцевих пабліках містян попереджають про те, що на блокпостах окупанти перевіряють в усіх документи й телефони, а у чоловіків можуть подивитися татуювання.

Водночас на території міської ради скупчення озброєних "поліцейських". Їх бачили на вулиці Ярослава Мудрого. Також поруч з будівлею стояв великий автобус, у який саджали дітей та жінок. Ймовірно, це пов'язано з приїздом в Херсон якогось чиновника з міністерства освіти Росії. Дітей та жінок, можливо, відвезли до тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора українські бійці знищили два командних пункти армії окупанта на Херсонському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Україна
NEWS
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
DAILY
Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії