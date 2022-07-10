В Херсоні окупанти розташовують нові блокпости: що відомо

Російські військові збільшили кількість блокпостів у Херсоні. Поруч з міською радою розташували озброєних автоматами "поліцейських".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Мост ".

Окупанти розташували блокпости на перетині вулиць Тираспольської й Молодіжної, а також в районі школи №30 й "Школи гуманітарної праці".

В місцевих пабліках містян попереджають про те, що на блокпостах окупанти перевіряють в усіх документи й телефони, а у чоловіків можуть подивитися татуювання.

Водночас на території міської ради скупчення озброєних "поліцейських". Їх бачили на вулиці Ярослава Мудрого. Також поруч з будівлею стояв великий автобус, у який саджали дітей та жінок. Ймовірно, це пов'язано з приїздом в Херсон якогось чиновника з міністерства освіти Росії. Дітей та жінок, можливо, відвезли до тимчасово окупованого Криму.