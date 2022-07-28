В Херсоне оккупанты похитили теплоход, чтобы переправляться через Днепр

Кроме этого, сообщается, что за минувшие сутки в Херсонской области из-за обстрелов россиян 7 человек погибли, еще 6 получили ранения. Из-за атак были повреждены и разрушены дома в четырех населенных пунктах.

Во время ракетных атак на села Белогорка и Андреевка 5 человек погибли. Во время артиллерийских обстрелов оккупантами пгт Архангельское и Высокополье умерли два местных жителя.

Из-за артиллерийского обстрела оккупантами сел Осокоровка, Ровнополье и Ивановка Бериславского района 6 человек получили ранения, сейчас их спасают медики криворожской больницы.

В результате обстрелов населенных пунктов Нововоронцовка, Белая Криница, Потемкино и Высокополье получили повреждения и разрушения дома местных жителей.

К тому же, в трех селах Бериславского района вооруженные российские военные незаконно завладели автомобилями гражданских "ВАЗ-2106" и "Фольксваген Бора", а также грузовыми автомобилями "ГАЗ-3307" и "ГАЗ-53".

По этим фактам открыты уголовные производства по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.