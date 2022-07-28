Оккупанты в Херсонской области запретили гривну и патрулируют рынки

Оккупационная власть в Херсонской области начала рейды по местным рынкам и магазинам. Целью этих рейдов является предотвращение использования гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия.

Глава области заявляет, что оккупационная власть начала внедрять запрет гривны. Псевдополиция проводит рейды по рынку и предупреждает о наказании людей, которые выдают украинские наличные.

Кроме того, так называемые "полицейские" изымают терминалы из местных магазинов.