В Херсоне оккупанты будут принудительно вручать новорожденным российские паспорта

Дети, которые родились в Херсоне после 24 февраля, будут автоматически получать российские паспорта. Документ также будут выдавать детям-сиротам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
"Дети, рожденные после 24 февраля на территории Херсонской области, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации. Плюс дети-сироты также будут регистрироваться как граждане Российской Федерации", - заявил так называемый "замглавы" региона Кирилл Стремоусов.
Напомним, ранее оккупанты начали выдавать свои паспорта украинцам в Херсоне. В первый день российский документ получили 25 жителей города.
Также 11 июня российские паспорта начали раздавать в Мелитополе.