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У Херсоні окупанти будуть примусово вручати новонародженим російські паспорти

Фото: мама з дитиною у бомбосховищі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Діти, які народилися в Херсоні після 24 лютого, будуть автоматично отримувати російські паспорти. Документ також видаватимуть дітям-сиротам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

"Діти, народжені після 24 лютого на території Херсонської області, будуть автоматично отримувати громадянство Російської Федерації. Плюс діти-сироти також будуть реєструватися як громадяни Російської Федерації", - заявив так званий "заступник голови" регіону Кирило Стремоусов.

Нагадаємо, раніше окупанти почали видавати свої паспорти українцям у Херсоні. У перший день російський документ отримали 25 жителів міста.

Також 11 червня російські паспорти почали роздавати в Мелітополі.

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Херсон