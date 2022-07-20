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В Херсоне ограничили движение по Антоновскому мосту: в чем причина

Фото: в Херсоне ограничили движение по Антоновскому мосту (wikipedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

После ударов Вооруженных сил Украины по Антоновскому мосту оккупационные "власти" Херсона объявили о "временном ограничении движения" по путепроводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

воздержаться от поездок по Антоновскому мосту без острой необходимости.

Напомним, вчера ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Мост поврежден, но пригоден для эксплуатации.

В то же время в Херсонской ОВА заявляют, что ударив по мосту в Херсоне, ВСУ усложнили жизнь оккупантам настолько, что те могут оказаться без снабжения и путей для отступления. Самим мостом сейчас лучше не пользоваться.

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