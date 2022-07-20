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У Херсоні обмежили рух Антонівським мостом: у чому причина

Фото: у Херсоні обмежили рух по Антонівському мосту (wikipedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Після ударів Збройних сил України по Антонівському мосту окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

утриматися від поїздок по Антонівському мосту без гострої необхідності.

Нагадаємо, вчора ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Міст пошкоджений, але придатний для експлуатації.

У той же час в Херсонській ОВА заявляють, що вдаривши по мосту в Херсоні, ЗСУ ускладнили життя окупантам настільки, що ті можуть опинитися без постачання і шляхів для відступу. Самим мостом зараз краще не користуватися.

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