У Херсоні обмежили рух Антонівським мостом: у чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

Нагадаємо, вчора ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Міст пошкоджений, але придатний для експлуатації.

У той же час в Херсонській ОВА заявляють, що вдаривши по мосту в Херсоні, ЗСУ ускладнили життя окупантам настільки, що ті можуть опинитися без постачання і шляхів для відступу. Самим мостом зараз краще не користуватися.

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