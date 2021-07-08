В Херсоне объявили чрезвычайную ситуацию: 75 тысяч человек рискует остаться без воды

Сейчас известно, что в результате взлома городского коллектора, 75 тысяч жителей рискуют оставит без воды и канализации.

Известно, что из-за непогоды ремонтникам не удается найти место поломки. В частности, глубина закладки труб - 8 метров, аварийный участок - 37 метров, а длина коллектора - 1080 метров, что также усложняет работу специалистов.

Региональные чиновники, со своей стороны, признали аварию на городском коллекторе - чрезвычайной ситуацией.