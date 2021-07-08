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У Херсоні оголосили надзвичайну ситуацію: 75 тисяч осіб ризикує залишитись без води

Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок негоди, близько 75 тисяч осіб у Херсоні можуть залишитись без води та каналізації. Аварія на міському колекторі визнана надзвичайною ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Херсон Онлайн.

Наразі відомо, що внаслідок зламу міського колектора, 75 тисяч жителів ризикують залишить без води й каналізації.

Через негоду ремонтникам не вдається знайти місце поломки. Зокрема, глибина закладання труб - 8 метрів, аварійна ділянка - 37 метрів, а довжина колектора - 1080 метрів, що також ускладнює роботу фахівців.

Регіональні чиновники, зі свого боку, визнали аварію на міському колекторі - надзвичайною ситуацією.

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