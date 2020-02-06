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В Херсоне из-за непогоды закрыли дороги для грузовиков

Новости » Общество     06.02.2020 - 14:29
В Херсоне из-за непогоды закрыли дороги для грузовиков
Иллюстративное фото (pixabаy)

Запрет на движение вводится 6 февраля с 16:00

В Херсоне из-за ухудшения погодных условий закрыли движение большегрузных и крупногабаритных транспортных средств дорогами общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Херсона.

Сообщается, что запрет на движение вводится 6 февраля с 16:00.

"В связи с прогнозируемым осложнением погодных условий на территории Херсона сегодня с 16 часов будет запрещено движение большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования Херсона", - сообщили в полиции.

Напомним, в Одесской из-за непогоды закрыли движение автотранспортных средств на некоторых дорогах государственного значения.

Также сообщалось, что вследствие сложных погодных условий закрыли международный аэропорт Херсона. Всего в области из-за непогоды, отсутствует электроснабжение в 134 населенных пунктах.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Украине без электричества остались 600 населенных пунктов в 13 областях Украины. Причиной обесточивания стало срабатывание системы защиты линий электропередачи в связи с сильным ветром и налипанием мокрого снега.

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