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У Херсоні через негоду закрили дороги для вантажівок

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 14:29
У Херсоні через негоду закрили дороги для вантажівок
Ілюстративне фото (pixabаy)

Заборона на рух запроваджується 6 лютого з 16:00

У Херсоні через погіршення погодних умов закрили рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів дорогами загального користування. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Херсона.

Повідомляється, що заборона на рух запроваджується 6 лютого з 16:00.

"У зв'язку з прогнозованим ускладненням погодних умов на території Херсона сьогодні з 16 години буде заборонений рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів дорогами загального користування Херсона", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Одеській через негоду закрили рух автотранспортних засобів на деяких дорогах державного значення.

Також повідомлялося, що внаслідок складних погодних умов закрили міжнародний аеропорт Херсона. Всього в області через негоду, відсутнє електропостачання у 134 населених пунктах.

Крім цього РБК-Україна писало, що в Україні

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