У Херсоні знайшли контрафактний алкоголь на півмільйона гривень

Фото: знайдений алкоголь (dpsu.gov.ua)

Правоохоронці виявили понад 2 тонни спитрних напоїв

У Херсоні правоохоронці під час обшуків виявили склад із контрафактними спиртними напоями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначається, обшуки нежитлових приміщень проводили у рамках відкритого кримінального провадження.

"У результаті слідчих дій виявлено понад 2 тонни контрафактних спиртних напоїв, які вже були підготовлені до продажу. Загальна сума виявленого товару склала майже 570 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Наразі знайдений товар вилучено встановленим порядком державними компетентними органами. Слідчі дії тривають.

Фото: знайдений алкоголь (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували у Чернігові масштабне виробництво та збут підробленої алкогольної продукції. Під час обшуків у "виробничих цехах" правоохоронці виявили майже п’ять тисяч літрів етилового спирту та понад шість тисяч літрів фальсифікованого алкоголю.

Крім того, Служба безпеки України заблокувала контрабанду алкоголю і сигарет в Одесі. На території складу 135 тис. пачок сигарет і майже 500 пляшок алкоголю без акцизних марок.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прикордонники зафіксували понад 130 випадків незаконного переміщення товарів на загальну суму понад 13,6 млн гривень з початку року.