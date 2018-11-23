В Харьковской области с начала года задержали контрабанды на более 13,6 млн гривен

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Часто обнаруживают контрабанду старинных вещей и табака

Пограничники зафиксировали более 130 случаев незаконного перемещения товаров на общую сумму свыше 13,6 млн гривен с начала года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В то же время в 2017 году было зафиксировано 125 попыток контрабанды на почти 10 млн гривен.

Сообщается, что почти каждую неделю пограничники предотвращают незаконный вывоз из Украины старинных вещей. Это, например, монеты, иконы, книги, награды, ювелирные изделия, коллекции марок. В частности, на пункте пропуска "Гоптовка" был задержан мужчина, который пытался вывезти в Россию 70 орденов и медалей времен Второй мировой войны, спрятанных в протезах.

Кроме того, часто пытаются незаконно переместить через границу партии табака, продуктов питания, косметики и других товаров народного потребления.

"Гражданка Украины пыталась переместить через госграницу 49 смартфонов Apple, спрятав их под юбкой. Для этого она сшила большие специальные карманы, в которые и запаковали ценный товар", - говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала контрабанду алкоголя и сигарет в Одессе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Закарпатской области пограничники обнаружили 6 тыс. пачек контрабандных сигарет. Проверяя прилегающую территорию, охранники границы обнаружили 12 пакетов с табачными изделиями.