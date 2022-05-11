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В Херсоне снова начались проблемы с мобильной связью

Фото: в Херсоне снова начались проблемы с мобильной связью (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсоне снова возникли проблемы с мобильной связью. Пользователи жалуются на отсутствие сети в Киевстар и Vodafone.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне Херсон".

Стоит отметить, что это не первый раз, когда пользователи мобильных операторов в Херсоне жалуются на проблемы связью.

Недавно в Херсоне и Николаевской области оккупанты повредили оборудование операторов, что также спровоцировали проблемы с сетью.

"Причина отсутствия связи - повреждение волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах. Сейчас в зоне повреждения оптико-волоконных линий продолжаются активные боевые действия", - заявили тогда в пресс-службе lifecell.

Причина проблем со связью в Херсоне сегодня, пока неизвестна.

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