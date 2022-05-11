У Херсоні знову почалися проблеми з мобільним зв'язком

Варто відзначити, що це не є вперше, коли користувачі мобільних операторів у Херсоні скаржаться на проблеми зв’язком.

Нещодавно у Херсоні та Миколаївській області окупанти пошкодили обладнання операторів, що також спровокували проблеми з мережею.

"Причина відсутності зв’язку - пошкодження ворогами волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах. Наразі у зоні пошкодження оптико-волоконних ліній тривають активні бойові дії", - заявили тоді у пресслужбі lifecell.

Причина проблем зі зв'язком у Херсоні сьогодні, наразі невідома.