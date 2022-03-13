В Херсоне люди вышли на митинг против российских захватчиков

В Херсона тысячи украинцев вышли на митинг против российских захватчиков. Оккупанты открывают огонь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу генерального штаба ВСУ.

Что, российские мрази, "Херсонская народная рэспублика" не вылупилась? Потому, что настоящих херсонцев в городе больше, чем тех проституток-гастролеров, которых вы можете завести для инсценировки митингов за "ХНР"! Херсон-Украина! pic.twitter.com/0cmjmWYv9A

Как отмечает пресс-служба, колонна митингующих двинулась от областной государственной администрации к Вечному пламени.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что депутаты областного совета Херсона провели экстренное заседание сессии после того, как оккупанты готовились провести "референдум" об объявлении очередной "народной республики"

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