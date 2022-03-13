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В Херсоне люди вышли на митинг против российских захватчиков

Новина українською →
Воскресенье 13 марта 2022 14:21
В Херсоне люди вышли на митинг против российских захватчиков Фото: в Херсоне люди вышли на митинг против российских захватчиков (фото t.me/suspilnenewsphoto)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсона тысячи украинцев вышли на митинг против российских захватчиков. Оккупанты открывают огонь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу генерального штаба ВСУ.

Как отмечает пресс-служба, колонна митингующих двинулась от областной государственной администрации к Вечному пламени.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что депутаты областного совета Херсона провели экстренное заседание сессии после того, как оккупанты готовились провести "референдум" об объявлении очередной "народной республики"

Война России против Украины продолжается восемнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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