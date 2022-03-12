"Херсонщина - это Украина": Херсонский облсовет провел экстренное заседание сессии

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу депутата Херсонского областного совета Сергея Рыбалки.

"Сегодня в средствах массовой информации, разгоняется тема, что на нашей Херсонщине будет создана определенная псевдо-республика благодаря голосованию областного совета. Как депутат Херсонского областного совета заявляю, что этого не будет никогда. Вы, оккупанты, можете пройти на Херсонщину, но это место где вам всегда будет плохо спатися. Мы примем решение, но оно будет не такое, как вам хочется. Оно будет в поддержку Украины", - заявил Рыбалко.

44 депутата выступили против образования псевдореспублики на территории области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты готовятся провести "референдум" в Херсонской области.

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