У Херсоні люди вийшли на мітинг проти російських загарбників

У Херсона тисячі українців вийшли на мітинг проти російських загарбників. Окупанти відкривають вогонь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу генерального штабу ВСУ.

Что, российские мрази, "Херсонская народная рэспублика" не вылупилась? Потому, что настоящих херсонцев в городе больше, чем тех проституток-гастролёров, которых вы можете завести для инсценировки митингов за "ХНР"! Херсон - Украина! pic.twitter.com/0cmjmWYv9A

Як відзначає пресслужба, колона мітингувальників рушила від обласної державної адміністрації до Вічного полум'я. Російські військові відкривають

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що депутати обласної ради Херсону провели екстрене засідання сесії, після того, як окупанти готувалися провести "референдум" щодо оголошення чергової "народної республіки"

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