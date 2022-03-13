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У Херсоні люди вийшли на мітинг проти російських загарбників

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Херсон, Неділя 13 березня 2022 14:21
У Херсоні люди вийшли на мітинг проти російських загарбників Фото: у Херсоні люди вийшли на мітинг проти російських загарбників (t.me/suspilnenewsphoto)
Автор: Сергій Пишкін

У Херсона тисячі українців вийшли на мітинг проти російських загарбників. Окупанти відкривають вогонь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу генерального штабу ВСУ.

Як відзначає пресслужба, колона мітингувальників рушила від обласної державної адміністрації до Вічного полум'я. Російські військові відкривають

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що депутати обласної ради Херсону провели екстрене засідання сесії, після того, як окупанти готувалися провести "референдум" щодо оголошення чергової "народної республіки"

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