В Херсоне бригаду "скорой" отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бригада "скорой" будет находиться на карантине 14 дней

В Херсоне бригаду "скорой" отправили на карантин из-за возможности заражения коронавирусом. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко в Facebook.

Как отмечается, в экстренную скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, что проживает в Херсоне. Граждане не сказали, что до этого были за границей. Поэтому на вызов "скорая" уехала без средств повышенной защиты.

"Результат: бригада "скорой" будет находиться на карантине 14 дней", - написал он.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации в Киевской области из-за пандемии коронавируса. До этого введение режима ЧС одобрили в Киевской областной государственной администрации.

Кроме того, в рамках мер по сдерживанию коронавируса в стране с 18 марта прекратились все внутренние пассажирские перевозки. Речь идет об автобусных, железнодорожных и авиаперевозках.

Отметим, украинский президент Владимир Зеленский не исключал введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.