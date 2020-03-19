ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Херсоні бригаду "швидкої" відправили на карантин через підозру на коронавірус

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 10:04
У Херсоні бригаду "швидкої" відправили на карантин через підозру на коронавірус
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Бригада "швидкої" перебуватиме на карантині 14 днів

У Херсоні бригаду "швидкої" відправили на карантин через можливість зараження коронавірусом. Про це повідомив директор департаменту здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко у Facebook.

Як зазначається, до екстренної швидкої допомоги, надійшов виклик із скаргами на високу температуру у членів родини, що проживає в Херсоні. Громадяни не сказали, що до цього були за кордоном. Тож на виклик "швидка" виїхала без засобів підвищеного захисту.

"Результат: бригада "швидкої" перебуватиме на карантині 14 днів", - написав він.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ввів режим надзвичайної ситуації в Київській області через пандемію коронавірусу. До цього введення режиму НС схвалили в Київській обласній державній адміністрації.

Крім того, в рамках заходів зі стримування коронавируса в країні з 18 березня припиняються всі внутрішні пасажирські перевезення. Йдеться про автобусні, залізничні та авіаперевезення.

Зазначимо, український президент Володимир Зеленський не виключав введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус.

В Португалії оголошено надзвичайний стан Разумков здав тест на коронавірус
Новини України КоронавірусХерсонскорая помощь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся