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Из Херсона выехали около 45% жителей, из области - каждый пятый, - ОВА

Фото: глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута (khoda gov)
Автор: Сергей Новиков

За время российской оккупации из Херсона выехали около 45% жителей. А из Херсонской области - каждый пятый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Херсонской областной военной администрации Геннадия Лагуты для "Укринформа".

"По предварительным подсчетам, с марта только из Херсона выехало около 45% человек, из области - каждый пятый. Это катастрофическая цифра", - отметил он.

По его словам, оккупанты занимаются мародерством, убийствами и насилием, поэтому мирные жители вынужденно покидают дама.

"Жить в невыносимых условиях, которые создали рашисты, очень тяжело и опасно. К сожалению, официальных зеленых коридоров оккупанты не разрешали делать, поэтому люди, рискуя своей жизнью, самостоятельно выезжали, организуясь в колонны", - добавил Лагута.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что в Херсоне российские оккупанты намерены размещать своих военных в пустых квартирах.

А омбудсмен Людмила Денисова отметила, что предпринимателей Херсонской области заставляют сотрудничать с оккупантами.

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ХерсонВойна России против Украины