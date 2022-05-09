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В Херсонской области оккупанты заставляют предпринимателей сотрудничать с ними, - Денисова

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Украина, Понедельник 09 мая 2022 17:35
В Херсонской области оккупанты заставляют предпринимателей сотрудничать с ними, - Денисова Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Херсонской области оккупанты заставляют местных предпринимателей получать временные разрешения на работу и угрожают конфискацией имущества. Россияне пытаются принудить людей к сотрудничеству. С целью давления осуществляется объезд местных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову.

В первую очередь под репрессии попадают производители пищевой продукции, к которым они приезжают с оружием и требуют продолжить работать.

Также рашисты ставят условия-работать можно будет только при наличии "временного разрешения" на работу от "военно-гражданских администраций". В случае отказа обещают сменить руководство и персонал предприятий.

"Такие действия российских захватчиков на временно оккупированных территориях - это военное преступление, определенный Уставом Международного военного трибунала и Римским статутом Международного уголовного суда, и нарушения норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - сообщила Людмила Денисова.

Напомним, в Херсонской области российские оккупанты совершают рэкет и пьянствуют прямо на позициях. Эти факты подтверждают перехваченные Службой безопасности Украины телефонные разговоры российских военных.

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