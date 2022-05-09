ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из Херсона выехали около 45% жителей, из области - каждый пятый, - ОВА

Новина українською →
Херсон, Понедельник 09 мая 2022 20:09
Из Херсона выехали около 45% жителей, из области - каждый пятый, - ОВА Фото: глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута (khoda gov)
Автор: Сергей Новиков

За время российской оккупации из Херсона выехали около 45% жителей. А из Херсонской области - каждый пятый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Херсонской областной военной администрации Геннадия Лагуты для "Укринформа".

"По предварительным подсчетам, с марта только из Херсона выехало около 45% человек, из области - каждый пятый. Это катастрофическая цифра", - отметил он.

По его словам, оккупанты занимаются мародерством, убийствами и насилием, поэтому мирные жители вынужденно покидают дама.

"Жить в невыносимых условиях, которые создали рашисты, очень тяжело и опасно. К сожалению, официальных зеленых коридоров оккупанты не разрешали делать, поэтому люди, рискуя своей жизнью, самостоятельно выезжали, организуясь в колонны", - добавил Лагута.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что в Херсоне российские оккупанты намерены размещать своих военных в пустых квартирах.

А омбудсмен Людмила Денисова отметила, что предпринимателей Херсонской области заставляют сотрудничать с оккупантами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта