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З Херсона виїхали близько 45% жителів, з області - кожен п'ятий, - ОВА

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Херсон, Понеділок 09 травня 2022 20:09
З Херсона виїхали близько 45% жителів, з області - кожен п'ятий, - ОВА Фото: голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута (khoda gov)
Автор: Сергей Новиков

За час російської окупації з Херсона виїхали близько 45% жителів. А з Херсонської області - кожен п'ятий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути для "Укрінформу".

"За попередніми підрахунками, з березня тільки з Херсона виїхало близько 45% осіб, з області - кожен п'ятий. Це катастрофічна цифра", - зазначив він.

За його словами, окупанти займаються мародерством, вбивствами і насильством, тому мирні жителі вимушено залишають дама.

"Жити в нестерпних умовах, які створили рашисти, дуже важко і небезпечно. На жаль, офіційних зелених коридорів окупанти не дозволяли робити, тому люди, ризикуючи своїм життям, самостійно виїжджали, організовуючись в колони", - додав Лагута.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що в Херсоні російські окупанти мають намір розміщувати своїх військових у порожніх квартирах.

А омбудсмен Людмила Денісова зазначила, що підприємців Херсонської області змушують співпрацювати з окупантами.

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