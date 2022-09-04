От Херсона до Бердянска. На оккупированных территориях исчезло электричество

Почти все оккупированные населенные пункты - от Херсона до Бердянска - остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Бердянск Сейчас ".

"Почти все оккупированные территории от Херсона до Бердянска остались без света", - говорится в сообщении.

Отметим, что в последнее время временно оккупированные территории довольно часто остаются без света и как следствие - без воды. Так, жители временно оккупированной территории Херсонской области оставались без энергоснабжения буквально 25 августа.

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В этот же день жители большей части временно оккупированной территории Запорожской области также остались без света и воды. При этом в области уже месяц нет газа.