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Від Херсону до Бердянська. На окупованих територіях зникло світло

Фото: у Херсонській та Запорізькій областях зникло світло 4 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Майже всі окуповані населені пункти - від Херсону до Бердянську - залишились без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бердянск Сейчас".

"Майже усі окуповані території від Херсону до Бердянська залишились без світла", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що останнім часом тимчасово окуповані території досить часто залишаються без світла і як наслідок - без води. Жителі тимчасово окупованої території Херсонської області залишалися без енергопостачання буквально 25 серпня.

Цього ж дня мешканці здебільшого тимчасово окупованої території Запорізької області також залишилися без світла та води. При цьому в області вже місяць немає газу.

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