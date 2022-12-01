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Херсон знову зі світлом після обстрілів

Ілюстративне фото: Херсон знову зі світлом після обстрілів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 1 грудня, увечері у Херсоні повернули світло для більш ніж половини абонентів у місті. Електропостачання було порушено через обстріл росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича у Facebook.

За його словами, завдяки героїзму ремонтних бригад у Херсоні після ранкового обстрілу 65% домогосподарств знову зі світлом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за минулу добу російські окупанти завдали 34 ударів по Херсонській області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще дві - отримали поранення.

Також ми писали, що голова МЗС РФ Сергій Лавров порівняв обстріли Херсона росіянами з обстрілами Сталінграда, які чинили радянські солдати під час Другої світової.

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ХерсонОбстрілВійна Росії проти України