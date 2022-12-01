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Херсон снова со светом после обстрелов

Иллюстративное фото: Херсон снова со светом после обстрелов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 1 декабря, вечером в Херсоне вернули свет для более половины абонентов в городе. Электроснабжение было нарушено из-за обстрелов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Facebook.

По его словам, благодаря героизму ремонтных бригад в Херсоне после утреннего обстрела 65% домохозяйств снова со светом.

Напомним, ранее стало известно, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 34 удара по Херсонской области. В результате атак один человек погиб, еще два - получили ранения.

Также мы писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил обстрелы Херсона россиянами с обстрелами Сталинграда, которые совершали советские солдаты во время Второй мировой.

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ХерсонОбстрілВойна России против Украины