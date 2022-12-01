Лавров пояснив, чому РФ обстрілює Херсон, порівнявши його зі Сталінградом
Росія обстрілює Херсон також, як свого часу обстрілювала Сталінград. Кремль продовжує вважати регіон "своєю територією".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова
"Ну у нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били, і так били, що вони звідти втекли", - заявив Лавров.
Лавров також зазначив, що удари по енергетичній інфраструктурі Росія завдає з метою не дозволити "накачувати Україну смертоносною зброєю, щоб убивати росіян".
Як повідомлялось, російські окупанти продовжують масовано обстрілювати Херсон і область. За останню добу росіяни нанесли 34 удари по регіону, 1 людина загинула, ще 2 жителів отримали поранення.
Так,
у ніч проти 1 грудня російські війська масовано обстріляли Херсон. Внаслідок ударів у місті зникла напруга в електромережах.
До того ж жителі Херсона сьогодні чули вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.