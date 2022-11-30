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Херсон забезпечений електрикою на 65%

Фото: Херсон забезпечений електрикою на 65% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Станом на сьогодні, 30 листопада, у Херсоні 65% побутових споживачів уже під'єднали до електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

"Херсон забезпечений електрикою на 65%", - йдеться у заяві.

Енергетики продовжують працювати над відновленням світла для всіх споживачів. До енергоживлення підключені місцеві та обласна лікарні.

За словами Тимошенка, тривають роботи з підключення води та тепла до осель жителів Херсона. Електропостачання відновлюється і у громадах області. До робіт залучені фахівці з Одеси, Рівного та Чернівців.

Нагадаємо, що у Херсоні починає з’являтися водопостачання, проте наразі воду подають зі зниженим тиском.

Ввечері 29 листопада у Херсоні підключили до електропостачання вже половину домогосподарств.

Також зазначимо, що сьогодні росіяни вчергове обстріляли Херсон, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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ХерсонЕлектроенергіяВійна в Україні