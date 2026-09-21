Херсон ризикує залишитися без тепла взимку, - ОВА

"Останній тиждень зменшилась кількість безпілотників приблизно на відсотків 30. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з затримкою поставок логістики. Можливо, зі зміною черги якихось підрозділів, які займаються саме атаками місцевих цими безпілотниками", - сказав він.

Толоконніков додав, що станом на зараз по Херсонщині прилітає приблизно 500 FPV-дронів на день, хоча ще тиждень-два тому їхня кількість досягала 1000.

"Питання в тому, що готуватися можна і треба, але коли кожного дня туди прилітає, це все нас відкидає. Система сама, теплопостачальність, вона готова. А от генеруючі підприємства, на жаль, зараз в критичному стані після атак російських безпілотників", - наголосив заступник голови ОВА.

За його словами, якби зараз припинились ворожі обстріли електричної, енерго- і теплогенеруючої інфраструктури, то можна було б прогнозувати відновлення і запуск протягом місяця.

"Звичайно, ми зараз постійно розповідаємо про те, що ця зима може бути без тепла, бо минулої зими також росіяни обстрілювали, але героїчними зусиллями теплоенергетиків ми все ж таки змогли забезпечити людей теплом, хоч були дні, коли по 100 снарядів прилітало на ТЕЦ", - розповів Толоконніков.

Він зазначив, що питання полягає в тому, як ворог буде поводити себе цього року.