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Херсон рискует остаться без тепла зимой, - ОВА

13:24 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия удара РФ по Херсонской ТЭЦ (NaftogazUA)

Зимой Херсон может остаться без отопления, поскольку генерирующие мощности находятся в крайне тяжелом состоянии, а проведение ремонта делают невозможным постоянные обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Херсонской ОВА Александра Толоконникова в эфире Новости.Live.

"Последнюю неделю уменьшилось количество беспилотников примерно на процентов 30. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с задержкой поставок логистики. Возможно, с изменением очереди каких-либо подразделений, которые занимаются именно атаками местных этими беспилотниками", - сказал он.

Толоконников добавил, что по состоянию на сейчас по Херсонщине прилетает примерно 500 FPV-дронов в день, хотя еще неделю-две назад их количество достигало 1000.

"Вопрос в том, что готовиться можно и нужно, но когда каждый день туда прилетает, это все нас откидывает. Система сама, теплоснабжающая, она готова. А вот генерирующие предприятия, к сожалению, сейчас в критическом состоянии после атак российских беспилотников", - подчеркнул замглавы ОВА.

По его словам, если бы сейчас прекратились вражеские обстрелы электрической, энерго- и теплогенерирующей инфраструктуры, можно было бы прогнозировать восстановление и запуск в течение месяца.

"Конечно, мы сейчас постоянно рассказываем о том, что эта зима может быть без тепла, потому что прошлой зимой также россияне обстреливали, но героическими усилиями теплоэнергетиков мы все же смогли обеспечить людей теплом, хотя были дни, когда по 100 снарядов прилетало на ТЭЦ", - рассказал Толоконников.

Он отметил, что вопрос состоит в том, как враг будет вести себя в этом году.

Напомним, недавно российские оккупанты ударили по Херсонской ТЭЦ. С тех пор глава областной военной администрации Александр Прокудин призывает местных эвакуироваться и предупреждает, что зима будет тяжелой.

Кроме того, Прокудин сообщал, что количество атак на Херсон выросло в 2,5 раза по сравнению с началом года. По его словам, сейчас в городе осталось всего около 20% довоенного населения.

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